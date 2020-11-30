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Накажи автохама: водитель Nissan Almera проехал по встречной и на красный свет
Кадр из видео

Накажи автохама: водитель Nissan Almera проехал по встречной и на красный свет

Сначала «торопыга» проехал на запрещающий сигнал светофора, а затем повернул со встречной полосы.

Мы продолжаем публиковать материалы, присланные читателями в нашу рубрику «Накажи автохама». Туляк Дмитрий С. прислал в редакцию видео, снятое, судя по данным регистратора, в 7.40 в пятницу, 27 ноября, на ул. Советской.

Водитель Nissan Almera с госномером: Р575КК71 сначала проявил благоразумие и неспешность – увидев мигающий зеленый сигнал светофора, он начал останавливаться перед стоящим трамваем.

Но вдруг «торопыга» резко передумал – выехав на встречную полосу, он проехал на красный свет и повернул налево, на ул. Дзержинского.

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вчера, в 21:22 +6
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Место
Тулаулица Советская

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