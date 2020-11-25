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В Туле закрыли на карантин детский сад

В Туле закрыли на карантин детский сад

В дошкольном учреждении проведены противоэпидемические мероприятия.

Из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ детский сад тульского Центра образования №14, расположенный в поселке Менделеевский на ул. М. Горького, 10-а, приостанавливает работу. В учреждении проведен комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий.

Пресс-служба администрации города уточняет, что с 26 ноября по 9 декабря на карантин уйдут четыре группы воспитанников. Такое решение принято руководством учреждения для предотвращения распространения острых респираторных вирусных инфекций.

 

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