В Туле закрыли на карантин детский сад

Из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ детский сад тульского Центра образования №14, расположенный в поселке Менделеевский на ул. М. Горького, 10-а, приостанавливает работу. В учреждении проведен комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий.

Пресс-служба администрации города уточняет, что с 26 ноября по 9 декабря на карантин уйдут четыре группы воспитанников. Такое решение принято руководством учреждения для предотвращения распространения острых респираторных вирусных инфекций.