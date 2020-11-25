Следователи помогли сотрудникам киреевского завода получить зарплату

Деньги не выплачивались несколько месяцев, сумма задолженности составила почти 5 млн рублей.

В производстве киреевского следственного отдела СУ СК России по Тульской области находится уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ООО «Реал-ДМ».

Следствием установлено, что с мая по август текущего года директор завода по производству металлоконструкций не выплатил 51 своему сотруднику 4848000 рублей.

Благодаря грамотно спланированному комплексу следственных действий и принципиальной позиции следователя в ходе расследования уголовного дела ущерб, причиненный работникам, полностью возмещён.