На Тульскую область надвигается циклон «Таня»

Он подпортит и без того противную погоду.

Циклон «Таня» уже завтра накроет Санкт-Петербург волной тепла, а в пятницу он доберется до Москвы, захватив по пути и Тульскую область.

– С приближением его атмосферных фронтов в столичном регионе погода начнет портиться уже завтра. В четверг днем окрепнет ветер, начнутся осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, не исключены гололедные явления. После ночных морозцев (-1°...-3°) столбики термометров уйдут в плюс, — говорят синоптики погодного центра «Фобос».

В пятницу на фоне пасмурной и ветреной погоды с осадками вернутся оттепели, воздух прогреется до +1... +3°.

В выходные осадки заметно ослабеют, атмосферное давление станет интенсивно расти и сквозь облака будет робко пробиваться солнце. При этом по ночам подморозит до -1...-3°, а в дневное время будет около 0.