Цена свободы: тульские осужденные заплатили за испорченные браслеты 1 млн рублей

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

На учёте в инспекциях регионального УФСИН состоят 192 человека с электронным «украшением».

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Тульской области вместе с судебными приставами взыскали с осужденных, повредивших или потерявших электронные браслеты, более 1 млн рублей.

Подобные устройства используются для контроля перемещений лиц, осужденных к ограничению свободы. Сегодня браслеты в Тульской области носят 192 человека. При потере или повреждении устройства осужденный должен возместить его стоимость.

В текущем году сотрудники тульского УФСИН направили судебным приставам 13 заявлений о возбуждении исполнительных производств в отношении лиц, утративших или испортивших электронные браслеты. Должников ограничили в праве выезда за пределы страны. С них взыскано 1018000 рублей.