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Где в Туле отключат электричество 23 ноября

Где в Туле отключат электричество 23 ноября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 16 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Рязанская, 7, 7-а
  • ул. Волоховская, 1-7 (нечётн.); 1-й Волоховский пр-зд, 1-19 (нечётн.), 3-а, 2, 4; 4-й Волоховский пр-зд, 1-20; ул. Волоховская, 20; ул. 2-я Волоховская, 1-19; 3-й Волоховский пр-зд, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.); 4-й Волоховский пр-зд, 2-18 (чётн.), 1-а, 1-15 (нечётн.); переулок 4-й Волоховский;
  • ул. Овражная, 2-12 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 6-а, 8-а, 12-а. 
  • ул. Н. Руднева, 72; пр-т Ленина, 123.
  • ул. Войкова, 24, 24-а, 26; ул. Пионерская, 11-35 (нечётн.), 35-а, 14-50 (чётн.), 1; ул. Оборонная, 10-а, 9-а.
  • ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Циолковского, 14-а, 14-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.); ул. Щорса, 1; пер. Циолковского, 22; ул. Шевченко, 26.
  • ул. Глушанская, 16, 17, 18, 19; пер. Панфиловцев, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. С. Ковалевской, 28-36 (чётн.), 27-а, 29, 31, 36-а; ул. Панфиловцев, 61-85 (нечётн.), 70-82 (чётн.); ул. Бородина, 52-б, 52-в; пер. С. Ковалевской, 1-8; ул. Па-оленова, 22-34 (чётн.), 23-37 (нечётн.).
  • п. Косая Гора: ул. Латинская, 13, 14, 15, 16, 17; ул. Садовая, 44, 46, 48, 50, 52, 54; дер. Судаково: 1-й пр-зд Шмидта, 18.

С 10 до 16.00 электричества не будет в доме №83 по ул. Токарева.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 21:08 +1
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