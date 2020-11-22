Накажи автохама: Припаркованные авто мешают пешеходам и уборке двора

Наш читатель прислал в редакцию Myslo видео, снятое на парковке у дома №42 по ул. Чапаева.

– Примите какие-нибудь меры с автохамами, которые каждый день паркуются во дворе многоквартирного дома на тротуаре по адресу: г. Тула, ул. Чапаева д. 42.

В сентябре 2020 года во дворе по вышеуказанному адресу, по программе Народный бюджет, сделали новый тротуар и выполнили благоустройство прилегающей территории. Ходить по этому тротуару невозможно по причине наличия припаркованных автомобилей, когда же водителей вежливо просишь убрать машину и больше не ставить, но результата это никакого не приносит.

С наступлением осенние-зимнего периода проблема обострилась ещё сильнее. Дворники не могут почистить и обработать тротуар от льда и снега, жильцы вынуждены ходить по скользкой автодороге.

Огромная просьба, помогите в решении вышеуказанной проблемы!

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!