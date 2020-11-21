В тульском поселке грабитель скрылся с места преступления на угнанном Mitsubishi

На дерзкого преступника завели два уголовных дела.

В поселке Рождественский полицейские задержали подозреваемого в преступлениях. Предположительно, мужчина напал на 60-летнего прохожего, ударив того несколько раз и забрав золотой браслет. Чтобы скрыться с места преступления, грабитель угнал стоявший неподалеку Mitsubishi 2008 года выпуска.

- При проведении оперативных мероприятий полицейские сумели обнаружить транспортное средство и подозреваемого. 31-летний нигде не работающий и ранее судимый житель Ясногорского района задержан, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Автомобиль возвращён владельцу. Также обнаружен и похищенный золотой браслет.

В полиции возбуждены уголовные дела по ст. 161 и 166 УК РФ.