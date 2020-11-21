новости
новости
Регистрация
В тульском поселке грабитель скрылся с места преступления на угнанном Mitsubishi

В тульском поселке грабитель скрылся с места преступления на угнанном Mitsubishi

На дерзкого преступника завели два уголовных дела.

В поселке Рождественский полицейские задержали подозреваемого в преступлениях. Предположительно, мужчина напал на 60-летнего прохожего, ударив того несколько раз и забрав золотой браслет. Чтобы скрыться с места преступления, грабитель угнал стоявший неподалеку Mitsubishi 2008 года выпуска.

- При проведении оперативных мероприятий полицейские сумели обнаружить транспортное средство и подозреваемого. 31-летний нигде не работающий и ранее судимый житель Ясногорского района задержан, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Автомобиль возвращён владельцу. Также обнаружен и похищенный золотой браслет.

В полиции возбуждены уголовные дела по ст. 161 и 166 УК РФ.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 16:00 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
грабительугон автомобиляуголовное делополиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Дачную амнистию продлили до марта 2026 года
Дачную амнистию продлили до марта 2026 года
Роспотребнадзор рассказал о пике заразности коронавируса
Роспотребнадзор рассказал о пике заразности коронавируса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.