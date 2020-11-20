Губернатор поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

20 ноября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл празднует день рождения. С 74-летием его поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.



В поздравлении, в частности, говорится:

– Ваша сила духа, Ваши молитвы и пастырская деятельность – это огромная поддержка для верующих не только в России, но и далеко за ее пределами. Вы укрепляете основы нравственности и духовности, способствуете сохранению православных святынь, уделяете огромное внимание поддержанию конструктивного диалога с государственными и общественными объединениями, содействуете укреплению российской государственности.

Алексей Дюмин пожелал Патриарху доброго здоровья и крепости сил.