Зараженных коронавирусом туляков будут отправлять на изоляцию по WhatsApp и СМС

Также оповещения будут приходить и по другим каналам связи.

С 17 ноября изменили порядок документального оформления изоляции больных COVID-19 и тех, кто находился с ними в контакте. Теперь информирование о необходимости обязательного соблюдения режима изоляции будет проводиться с использованием всех доступных средств связи, в том числе посредством МТС-коммуникатора, телефонограммы, мессенджера WhatsApp, СМС-оповещения, электронной почты и других каналов связи.

Напомним: больным нужно соблюдать изоляцию до получения одного отрицательного результата на COVID-19, а для контактных — в течение 14 календарных дней со дня контакта с больным COVID-19.

«С 17 ноября 2020 года постановления об изоляции больных COVID-19 и лиц, находившихся в контакте с больным COVID-19, выноситься не будут. Порядок выдачи листов нетрудоспособности определяется Министерством здравоохранения Тульской области», — сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области.

По всем возникающим вопросам можно обратиться по телефону горячей линии 37-30-77.