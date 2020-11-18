Поселок Первомайский Щекинского района Тульской области стал лучшим в России

Фонд развития моногородов в онлайн-формате подвел итоги ежегодного рейтинга моногородов за 2019 год. В топ-10 лучших вошли города, которые показали высокий уровень социально-экономического развития: Набережные Челны Республики Татарстан, Тольятти Самарской области, Первомайский Тульской области, Губкин Белгородской области, Кумертау Республики Башкортостан, Череповец Вологодской области, Костомукша Республики Карелия, Невинномысск Ставропольского края, Нижнекамск Республики Татарстан и Тутаев Ярославской области.

Отметим, поселок Первомайский вошел в число 319 населенных пунктов со статусом «моногород» в 2017 году. И исторически всегда был лучшим в России.

– Тульская область успешно реализует проекты комплексного развития территорий. Моногород Первомайский — один из ярких примеров этой работы. На результат здесь работает всё: активное население, заинтересованные в развитии органы власти, социально ориентированное предприятие «Щекиноазот». В 1968 году Первомайский был признан самым чистым поселком РСФСР. Очень важно, что сегодня уровень развития поселка остается неизменно высоким, – говорит Наталия Пилюс, депутат Госдумы от Тульской области, 8 лет возглавлявшая Щекинский район.

По мнению депутата, социальные объекты здесь отвечают самым высоким требованиям, учреждения культуры и образования выпускают молодежь, которая своими достижениями прославляет родной поселок и регион. Здесь находится первый в Советском Союзе Вечный огонь, который содержится в идеальном состоянии. Всё это возможно благодаря государственно-частному партнерству.

– Для меня Первомайский — это прежде всего люди. Всегда активные, вежливые, творческие. Видя поддержку поселка в целом, они превращают свои дворы в цветочные сады и сохраняют традиции гостеприимства, радуясь жизни во всех ее проявлениях, – говорит Наталия Пилюс.



