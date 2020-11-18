Как будут выдавать больничные и выписывать ковид-положительных больных в Тульской области

Минздрав обновил правила выписки пациентов с коронавирусом в соответствии с новыми распоряжениями главного санитарного врача России.

Выздоровевших от COVID-19 будут выписывать после одного отрицательного ПЦР-теста, а не двух. Об этом говорится в постановлении Главного государственного санитарного врача РФ №35 от 16 ноября.

Если перед выпиской пациента тест показал положительный результат, то следующее лабораторное исследование проводится через три дня.

Если пациент находился в стационаре, то возможна его выписка до получения отрицательного результата — при условии, что он не проживает в коммунальной квартире, общежитии или в гостинице.

Граждане, у которых в течение 14 дней после контакта с заболевшим не проявились клинические симптомы, могут выйти с самоизоляции без сдачи теста. При появлении симптомов нужно вызвать врача и сдать тест на COVID-19.

Сроки выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала до получения его результата. Такой срок закреплен в постановлении Главного государственного санитарного врача РФ.