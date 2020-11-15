Молодых и работающих туляков приглашают на творческий фестиваль

Проявить себя можно в одном из трёх направлений – вокальном, танцевальном или театральном.

В Туле продолжается прием заявок на участие в фестивале творчества работающей молодежи. В нём могут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, работающие на предприятиях и в учреждениях, расположенных в Туле и Тульской области.

Конкурс состоит из трёх направлений: вокал, танец и театр. Чтобы стать участником, нужно до 27 ноября заполнить заявку и направить её на электронную почту: mmc-rodina@tularegion.org, а также зарегистрироваться в АИС «Молодежь России» и продублировать заявку там. Подробности можно найти здесь.