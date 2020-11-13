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Под Новомосковском после реконструкции открыли два моста
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Под Новомосковском после реконструкции открыли два моста

Работы проходили в рамках программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог Тульской области».

В пятницу, 13 ноября, после реконструкции открылись мосты через реку Бобрик на Новомосковском кольце в Узловском районе и через Дон на дороге Тула – Новомосковск – Сокольники – Березовка. Работы были проведены в рамках программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог Тульской области».

– В своем Послании Губернатор Алексей Дюмин ставил задачу по системной реконструкции мостов региона. Работы на этих объектах выполнены качественно и завершены раньше срока. На протяжении строительства осуществлялся тщательный контроль всех процессов. Реконструированные мосты соответствуют всем современным требованиям к нагрузкам на дороги, – отметил первый заместитель руководителя ГУ ТО «Тулаавтодор» Дмитрий Миронов.

Мост через реку Бобрик протяженностью 77 метров, не реконструировался с 1954 года. Были выполнены работы по переносу коммуникаций, обустройству опор, монтаж пролетных строений, ограждений и нового освещения. Стоимость работ составила 250 млн рублей. Мост через Дон был построен в 1952 году. Там заменили опоры и сваи, выровняли поверхность и уложен новый асфальт.

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