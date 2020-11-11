Туляки: «Автолюбители отобрали у Молодежного бульвара треть территории под парковку!»

Обращение активных жителей дома №4 по ул. Максимовского г. Тулы:

«Мы живем около Молодежного бульвара в Заречье и видим, как автомобилисты «убивают» его. Уже давно они ставят машины на дорожках, газоне и под деревьями. Недавно автолюбители отобрали у бульвара треть территории под парковку. Там теперь паркуются около пятидесяти машин, и при этом продолжается безобразие и на территории сквера. Вместо благоустроенного бульвара у нас под окнами теперь огромная парковка, о свежем воздухе можно забыть. И при этом идут разговоры о том, чтобы еще часть бульвара отдать под парковку. Жители нашего дома возмущены. Власти города, не лишайте нас бульвара!»

В администрации Тулы Myslo пояснили, что решение об организации благоустроенной парковки рядом с бульваром было принято самими жителями. Также они участвовали в ее обустройстве.