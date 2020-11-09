16-летняя тулячка выиграла для своей школы 2 миллиона рублей

В финале конкурса «Большая перемена», в котором приняли участие более миллиона детей со всей России, Тулу представили ученики лицея №2 Артем Кулагин и Анна Казанцева.

«Большая перемена» — конкурс для тех, кто готов меняться и менять мир, утверждают организаторы мероприятия.

Конкурс — это не только шанс выиграть призы (оплата обучения, путевки в «Артек», баллы в портфолио для поступления в вузы), но и возможность определиться с будущей профессией. Кроме учеников, еще 20 школ-победителей получают финансовую поддержку.

16-летняя ученица 10-го класса Анна Казанцева попала в число 600 победителей и получила 200 тысяч рублей, которые она потратит на образование. МБОУ – лицей №2, в котором она учится, получит грант на развитие в размере 2 миллионов рублей.

Анна поделилась эмоциями от участия в конкурсе с корреспондентом Myslo:

– Большинство конкурсов ориентировано на знание школьных предметов и наук, которые не всегда даются мне с легкостью, поэтому я всегда ждала конкурс, подобный «Большой перемене», чтобы проявить именно не школьные навыки, а те, которые, как я думаю, пригодятся в будущей профессии.