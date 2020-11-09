новости
новости
Регистрация
16-летняя тулячка выиграла для своей школы 2 миллиона рублей

16-летняя тулячка выиграла для своей школы 2 миллиона рублей

Анна Казанцева стала одним из победителей конкурса «Большая перемена».

В финале конкурса «Большая перемена», в котором приняли участие более миллиона детей со всей России, Тулу представили ученики лицея №2 Артем Кулагин и Анна Казанцева.
 
«Большая перемена» — конкурс для тех, кто готов меняться и менять мир, утверждают организаторы мероприятия. 
 
Конкурс — это не только шанс выиграть призы (оплата обучения, путевки в «Артек», баллы в портфолио для поступления в вузы), но и возможность определиться с будущей профессией. Кроме учеников, еще 20 школ-победителей получают финансовую поддержку.
 
16-летняя ученица 10-го класса Анна Казанцева попала в число 600 победителей и получила 200 тысяч рублей, которые она потратит на образование. МБОУ – лицей №2, в котором она учится, получит грант на развитие в размере 2 миллионов рублей. 
 
Анна поделилась эмоциями от участия в конкурсе с корреспондентом Myslo: 
 
– Большинство конкурсов ориентировано на знание школьных предметов и наук, которые не всегда даются мне с легкостью, поэтому я всегда ждала конкурс, подобный «Большой перемене», чтобы проявить именно не школьные навыки,  а те, которые, как я думаю, пригодятся в будущей профессии.
Конкурс состоял из нескольких этапов. Последним этапом был финал, который проходил в «Артеке». Здесь мы очно посетили лекции от топовых экспертов (журналистов, блогеров, глав крупнейших корпораций страны, первых лиц государства). 
Я рада, что смогла оказаться в числе победителей. А благодаря тому, что в финале конкурса оказался выпускник из моей школы, 16-летний Артем Кулагин, нам удалось получить грант на развитие лицея – 2 миллиона рублей. 
 
 
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 14:40 +12
Другие статьи по темам
Прочее
Тулалицейконкурсгрантышкольники

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Путешествие по вымышленным мирам: туляков приглашают на спектакль «Мама Шамана»
Путешествие по вымышленным мирам: туляков приглашают на спектакль «Мама Шамана»
В Богородицке СеАЗ сбил двух подростков
В Богородицке СеАЗ сбил двух подростков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.