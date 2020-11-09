16-летняя тулячка выиграла для своей школы 2 миллиона рублей
Анна Казанцева стала одним из победителей конкурса «Большая перемена».
В финале конкурса «Большая перемена», в котором приняли участие более миллиона детей со всей России, Тулу представили ученики лицея №2 Артем Кулагин и Анна Казанцева.
«Большая перемена» — конкурс для тех, кто готов меняться и менять мир, утверждают организаторы мероприятия.
Конкурс — это не только шанс выиграть призы (оплата обучения, путевки в «Артек», баллы в портфолио для поступления в вузы), но и возможность определиться с будущей профессией. Кроме учеников, еще 20 школ-победителей получают финансовую поддержку.
16-летняя ученица 10-го класса Анна Казанцева попала в число 600 победителей и получила 200 тысяч рублей, которые она потратит на образование. МБОУ – лицей №2, в котором она учится, получит грант на развитие в размере 2 миллионов рублей.
Анна поделилась эмоциями от участия в конкурсе с корреспондентом Myslo:
– Большинство конкурсов ориентировано на знание школьных предметов и наук, которые не всегда даются мне с легкостью, поэтому я всегда ждала конкурс, подобный «Большой перемене», чтобы проявить именно не школьные навыки, а те, которые, как я думаю, пригодятся в будущей профессии.
Конкурс состоял из нескольких этапов. Последним этапом был финал, который проходил в «Артеке». Здесь мы очно посетили лекции от топовых экспертов (журналистов, блогеров, глав крупнейших корпораций страны, первых лиц государства).
Я рада, что смогла оказаться в числе победителей. А благодаря тому, что в финале конкурса оказался выпускник из моей школы, 16-летний Артем Кулагин, нам удалось получить грант на развитие лицея – 2 миллиона рублей.