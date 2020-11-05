Снова антирекорд: в Тульской области 132 новых случая коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 132 случая COVID-19, выздоровели 87 человек, скончались двое. За весь период коронавирусом заболели 13 011 жителей региона, вылечились 11 178, умер 431.

Статистика по регионам России за сутки: