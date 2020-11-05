Снова антирекорд: в Тульской области 132 новых случая коронавируса
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились 132 случая COVID-19, выздоровели 87 человек, скончались двое. За весь период коронавирусом заболели 13 011 жителей региона, вылечились 11 178, умер 431.
Статистика по регионам России за сутки:
сегодня, в 08:32, 55 1551 2
12 вопросов о вакцине от коронавируса: испытания на добровольцах, массовая вакцинация, противопоказания
вчера, в 18:45, 144 2310 -9
вчера, в 15:48, 48 4231 -1
вчера, в 12:00, 85 3784 5
Другие статьи по темам
Место