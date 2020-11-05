Организатор экстремистской организации из Тулы получил 12 суток ареста

Фото: «Тула.Экстремизм».

После гибели Максима Марцинкевича (более известного как Тесак) он опубликовал сообщение, содержащее экстремистские материалы.

Организатор и лидер неонацистской группы из Тулы, ликвидированной в 2018 году, получил 12 суток ареста, пишет телеграм канал «Тула.Экстремизм».

После гибели Максима Марцинкевича (общественный деятель, более известный как Тесак) мужчина опубликовал сообщение, посвященное трагическому событию, совершив при этом распространение экстремистских материалов.

Решением суда ему назначено наказание в виде 12 суток ареста.

Отметим, что до этого мужчина уже успел провести в спецприемнике пять дней за выпады в сторону полиции.