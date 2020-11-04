Ночь искусств в тульском «Добродее»: вернисаж под фонарем, арт-стол и рюхи

Во вторник, 3 ноября, в тульском ремесленном дворе «Добродей» прошла Ночь искусств. Здесь туляков ждала насыщенная программа и невероятно уютная обстановка. Площадок для гостей праздника было много на разный вкус и возраст. По традиции, все активности в «Добродее» были связаны с народным искусством.

Локация «Вернисаж под фонарем» — это презентация выставки лоскутного шитья любительского объединения. Вот уже 10 лет поклонники этого декоративно-прикладного искусства создают работы, с которыми участвуют во многих фестивалях и выставках. Они представили гостям праздника свое творчество и ответили на все интересующие вопросы.

На еще одной интерактивной площадке был представлен арт-стол — деревянный стол, созданный тульскими мастерами, в росписи которого мог поучаствовать любой желающий. Объект украшен традиционной филимоновской росписью и теперь поселится в «Добродее».

Самой активной стала площадка для игры в рюхи. Это старинная русская игра, напоминающая знакомую всем игру «Городки».

Ну, а центром притяжения стала импровизированная кузня, на которой прошел мастер-класс «Да будет свет!». Кузнец устроил для гостей настоящее шоу и изготовил кованый светец — приспособление, в которое на Руси вставляли лучину.

Открыли праздник заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова и министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

- Акция «Ночь искусств» проходит у нас уже второй раз. Сегодня у каждого есть прекрасная возможность присоединиться к настоящему искусству различных жанров. Центральной площадкой акции стал двор «Добродей». Но это далеко не всё. Все музеи Тульской области предлагают ночные онлайн-экскурсии, на которых рассказывается история тульского края. Мы знаем — у Тулы очень богатая история и традиции. К этой акции присоединились и профессиональные, и народные театры, — сказала Ольга Гремякова.

На площадке двора «Добродей» гости также могли посмотреть фильм «Грех» Андрея Кончаловского и картину «Великая стена», которая была снята по поручению Алексея Дюмина к 500-летию Тульского кремля.

Кульминацией «Ночи искусств» стала прямая трансляция уникальной церемонии зажжения фонарей. Интернет-пользователи и зрители увидели, как облаченный в мундир фонарщик, поднявшись по лестнице, поочередно зажег на аллее керосиновые фонари. Зрителям также рассказали о традициях, связанных с работой фонарщика.