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В Туле открылся еще один госпиталь для больных коронавирусом

В Туле открылся еще один госпиталь для больных коронавирусом

Базой для него стала 10-я горбольница.

1 ноября в тульской горбольнице №10 открылся стационар для больных COVID-19.  Перед началом первой смены глава регионального минздрава обсудил с сотрудниками рабочие вопросы и поблагодарил их за решение перейти на работу в инфекционный госпиталь.

Перепрофилирование стационара горбольницы №10 в поселке Мясново под COVID-госпиталь началось менее двух недель назад. За это время проведен ремонт, обеспечивающий инфекционную безопасность помещений, установлено необходимое медоборудование, сформирован штат учреждения. К приему пациентов готовы 224 койки, из них 157 обеспечены подводкой кислорода, 16 – реанимационных. Госпиталь обеспечен лекарственными препаратами и средствами защиты для медработников.

«Я благодарен медперсоналу больницы и всем, кто принимал участие в развертывании госпиталя, за выполнение этой задачи в сжатые сроки. Работы по перепрофилированию велись круглосуточно и были выполнены в срок», – сообщил Алексей Эрк.

С открытием нового госпиталя общее количество коек для лечения пациентов с COVID-19 в регионе составило 1384. Сейчас создается дополнительный резерв инфекционных коек на базе палатно-боксированного корпуса детской областной клинической больницы.    

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 08:05 +2
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