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Россия возобновила авиасообщение с Японией

Россия возобновила авиасообщение с Японией

Визы выдаются в ограниченных объемах гражданам России только с целью деловых поездок, на учебу, а также членам проживающих в Японии семей.

С 1 ноября Россия возобновила международные авиарейсы в Японию. Решение об этом правительство России приняло 14 октября.

Рейсов будет не много – три в неделю: два по маршруту Москва - Токио и один из Владивостока в Токио.

Япония пока не открыла въезд для туристов. Визы выдаются в ограниченных объемах гражданам России только с целью деловых поездок, на учебу, а также членам проживающих в Японии семей, сообщает «РГ».

Прибывающие в Японию гости должны соблюдать карантинные требования: сдать тест на COVID-19 не ранее чем за 72 часа до выезда из России. В аэропорту прилета также будет необходимо пройти проверку на коронавирус. После прибытия потребуется пройти 14-дневный период самоизоляции и ежедневно сообщать компетентным органам о своем самочувствии.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 20:35 0
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