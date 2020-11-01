Россия возобновила авиасообщение с Японией

Визы выдаются в ограниченных объемах гражданам России только с целью деловых поездок, на учебу, а также членам проживающих в Японии семей.

С 1 ноября Россия возобновила международные авиарейсы в Японию. Решение об этом правительство России приняло 14 октября.

Рейсов будет не много – три в неделю: два по маршруту Москва - Токио и один из Владивостока в Токио.