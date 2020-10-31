Тульскую область в финале конкурса «Мастера гостеприимства» представляет один участник

В Москве на площадке ВДНХ стартовали финальные испытания всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — совместного проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ).

Тульскую область в финале конкурса «Мастера гостеприимства» представляет Елена Некрасова из Тулы.

К финалистам в онлайн-формате обратился заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко:

- Для России с ее географическим, историческим, культурным и кулинарным разнообразием развитие туристической отрасли и, прежде всего, нашего внутреннего туризма — одна из самых ключевых задач, приоритет, на котором сейчас сконцентрирован наш фокус внимания. Ведь почти 60 процентов населения нашей большой страны никогда не выезжали за пределы своего региона. И конечно, это надо менять. Это огромный потенциал, его нужно использовать. Для этого разрабатывается Национальный проект в сфере туризма, у которого амбициозные цели. В ближайшие 10 лет как минимум нужно будет удвоить количество поездок граждан внутри страны, количество рабочих мест увеличится с 2 млн до 5 млн, и, конечно, вклад нашей туристической отрасли в ВВП страны удвоится. Так что работы очень много, и в индустрии гостеприимства очень нужны такие люди, как вы — креативные, с новыми компетенциями, с навыками и, самое главное, с идеями, те, кто сможет предложить новые форматы и решения, чтобы этот прорыв совершить.

В течение двух дней участники конкурса пройдут заключительные оценочные испытания и презентуют свои проекты в сфере туризма и гостеприимства. По итогам конкурсанты получат обратную связь и экспертную оценку.

- Соревнования объединят 186 финалистов и продлятся два дня, в течение которых участников ждут оценочные испытания и защита проектов, лучшие из которых по итогам также будут награждены. Мы назовем имена 50 победителей и определим лучшие проекты. Их ждут образовательные и поощрительные призы. Сегодня здесь собрались участники из 53 регионов нашей страны, среди них — автор выездных краткосрочных развивающих программ для людей старшего возраста, учредитель регионального отраслевого союза туриндустрии Республики Дагестан, автор новой методики перевозки пассажиров для инвалидов, лучший гид России в номинации «гид-любитель» 2018 года. Желаю всем участникам показать свой максимум, — сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Победителями конкурса «Мастера гостеприимства» станут 50 человек. Они получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, а также представителей органов государственной власти.

25 победителей получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления «Сколково». Участники также смогут выиграть поддержку лучших проектов от Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства по делам молодежи, Русского Географического Общества и Роскосмоса, а также 1 миллион рублей от компании METRO Cash&Carry и поддержку лучших проектов от российского сервиса путешествий № 1 Туту.ру. По результатам конкурса лучшие участники получат приглашение на обучение в РГУТиС, школу туризма Travel Business School, «Академию гостеприимства», Академию Слетать.ру, сертификаты на членство в Российском союзе туриндустрии, стажировку в туроператорской компании ANEX Tour, участие в выездном туре от Coral Business School и многое другое.

Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября 2019 года. На конкурс было подано 20 935 заявок. Цель проекта — раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства.