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Туляков приглашают на диктант по финансовой киберграмотности

Туляков приглашают на диктант по финансовой киберграмотности

Проверить свои знания о том, как безопасно использовать цифровые финансовые продукты, можно будет с 24 октября по 1 ноября.

Диктант пройдёт на платформе RUNET-ID. Автор диктанта – Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.

Диктант состоит из двух тестов: один рассчитан на школьников 12-17 лет, другой – на взрослых. Каждый желающий может заранее подготовиться к тестированию, например, используя материалы в разделе «Знания». В нем можно найти ответы на вопросы о том, что такое фишинг и социальная инженерия, как понять, вам звонит сотрудник банка или мошенник, что делать, если с вашей карты списали деньги, и другое.

После завершения Кибердиктанта участники смогут пройти работу над ошибками, чтобы узнать, на какие вопросы они ответили неверно.

– Цель акции – повысить уровень знаний и умений в сфере кибербезопасности как взрослых, так и детей. Взрослым это поможет выяснить, так ли они хорошо ориентируются в современных финансовых продуктах, знают ли правила безопасного использования онлайн-услуг, умеют ли они распознавать уловки мошенников. Дети и подростки смогут узнать, почему так важно помнить о безопасности в интернете и обдуманно обращаться со своими персональными данными, – отметил заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.

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