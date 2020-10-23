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Налоговики напоминают тулякам о возможностях онлайн-сервисов

Налоговики напоминают тулякам о возможностях онлайн-сервисов

Для предотвращения распространения COVID-19 тулякам рекомендуется использовать бесконтактные способы взаимодействия с налоговыми органами.

Все услуги, предоставляемые в операционных залах инспекций, можно получить дистанционно через сервисы ФНС России.  Самыми востребованными сервисами остаются Личные кабинеты налогоплательщиков. Там можно уплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и многое другое.

Уплата налогов, пошлин и страховых взносов доступна даже пользователям, не имеющим личного кабинета – достаточно ввести реквизиты банковской карты в сервисе «Уплата налогов и пошлин». Сер­вис «Заплати налоги» поз­во­ля­ет фи­зи­че­ским лицам упла­чи­вать на­ло­ги и гос­по­шли­ны, юри­ди­че­ским лицам – на­ло­ги, гос­по­шли­ны и тор­го­вый сбор. Здесь же можно сфор­ми­ро­вать пла­теж­ное по­ру­че­ние или кви­тан­цию на оплату.

Адрес и пла­теж­ные рек­ви­зи­ты Вашей ин­спек­ции – сер­вис, который поможет узнать рек­ви­зи­ты своей ИФНС. Сер­вис Спра­воч­ная ин­фор­ма­ция о став­ках и льго­тах по иму­ще­ствен­ным на­ло­гам предо­став­ля­ет на­ло­го­пла­тель­щи­кам ин­фор­ма­цию о став­ках и льго­тах по различным налогам.

УФНС России по Тульской области сообщает, что налоговые органы региона продолжают работу в обычном режиме. Спланировать свой визит в налоговую инспекцию туляки могут с помощью интернет-сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию». Не забывайте использовать средства индивидуальной защиты.

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сегодня, в 20:52 0
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