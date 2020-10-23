Налоговики напоминают тулякам о возможностях онлайн-сервисов
Для предотвращения распространения COVID-19 тулякам рекомендуется использовать бесконтактные способы взаимодействия с налоговыми органами.
Все услуги, предоставляемые в операционных залах инспекций, можно получить дистанционно через сервисы ФНС России. Самыми востребованными сервисами остаются Личные кабинеты налогоплательщиков. Там можно уплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и многое другое.
Уплата налогов, пошлин и страховых взносов доступна даже пользователям, не имеющим личного кабинета – достаточно ввести реквизиты банковской карты в сервисе «Уплата налогов и пошлин». Сервис «Заплати налоги» позволяет физическим лицам уплачивать налоги и госпошлины, юридическим лицам – налоги, госпошлины и торговый сбор. Здесь же можно сформировать платежное поручение или квитанцию на оплату.
Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции – сервис, который поможет узнать реквизиты своей ИФНС. Сервис Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам предоставляет налогоплательщикам информацию о ставках и льготах по различным налогам.
УФНС России по Тульской области сообщает, что налоговые органы региона продолжают работу в обычном режиме. Спланировать свой визит в налоговую инспекцию туляки могут с помощью интернет-сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию». Не забывайте использовать средства индивидуальной защиты.