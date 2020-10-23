Молодежные центры Тулы приглашают всех на семейные выходные

В программе – мастер-классы, кинопоказы, игровая анимация и работа творческой мастерской.

Молодежный многопрофильный центр «Родина» 24 и 25 октября проводит для всех желающих «Семейный уикэнд». В программе мероприятия:

игровая анимационная программа,

семейные мастер-классы,

творческая мастерская,

работа лаунж-зоны,

просмотр семейного кинофильма/мультфильма.

В субботу, 24 октября, свои двери открывает «УЮТ-компания» молодежного центра «Спектр». Для гостей пройдут концертные программы, мастер-классы, командные и настольные игры, будут работать интерактивные площадки.