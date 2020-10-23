Молодежные центры Тулы приглашают всех на семейные выходные
В программе – мастер-классы, кинопоказы, игровая анимация и работа творческой мастерской.
Молодежный многопрофильный центр «Родина» 24 и 25 октября проводит для всех желающих «Семейный уикэнд». В программе мероприятия:
- игровая анимационная программа,
- семейные мастер-классы,
- творческая мастерская,
- работа лаунж-зоны,
- просмотр семейного кинофильма/мультфильма.
В субботу, 24 октября, свои двери открывает «УЮТ-компания» молодежного центра «Спектр». Для гостей пройдут концертные программы, мастер-классы, командные и настольные игры, будут работать интерактивные площадки.
Все мероприятия бесплатные, подробности можно узнать в группах молодёжных центров «Родина» и «Спектр».
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