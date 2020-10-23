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Из-за коронавируса факультет в ТГПУ им. Л. Н. Толстого перевели на дистанционное обучение

Из-за коронавируса факультет в ТГПУ им. Л. Н. Толстого перевели на дистанционное обучение

COVID-19 заразился сотрудник деканата.

Факультет естественных наук ТГПУ им. Л. Н. Толстого перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса. Как рассказали Myslo в пресс-службе вуза, COVID-19 подтвердился у административного сотрудника деканата, который в силу своих должностных полномочий имел контакт с преподавателями и студентами факультета.
 
- В настоящее время сотрудники деканата сдают тест на коронавирус. По получению результатов будут приняты дальнейшие меры. Администрация вуза ежедневно проводит мониторинг ситуации: пока новых случаев заболевания выявлено не было, — уточнили в вузе.
Сюжет: Коронавирус
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