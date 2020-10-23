Малышке Насте Костюниной требуются деньги на реабилитацию

Сбор средств начинается в день рождения Насти – сегодня девочке исполняется четыре года.

В благотворительный фонд «Не молчи» обратилась семья Костюниных из Кимовска с просьбой помочь их дочке Насте пройти реабилитацию в физкультурно-оздоровительном центре Logos.

– Очень нужна помощь моей младшей дочери Анастасии, – говорит Елена Костюнина, мама Насти. – Ей необходимо пройти реабилитацию в центре Logos. Настя родилась маловесной, всего 1930 г. Дочку выписали домой через две недели, по словам врачей, с положительной динамикой. До четырех месяцев Настя развивалась хорошо, набирала вес. Но потом он встал, появилось косоглазие. Мы забили тревогу.

Семья Костюниных стала ездить по врачам, но везде говорили, что все хорошо, девочка обязательно догонит сверстников по весу. И только когда Насте исполнился год и три месяца, в Тульской детской областной больнице ей поставили диагноз ДЦП.

– Для нашей семьи это был шок, – продолжает Елена. – Но мы не опустили руки. Стали ездить на реабилитации, проходили курсы в Москве, но особой динамики не заметили. От знакомых мы услышали про тульский центр Logos. С осени 2019 года мы проходим курсы реабилитации в этом центре. После первой реабилитации сразу увидели положительную динамику. Насте рекомендовано проходить курс каждые два месяца, но дальнейшие реабилитации нам финансово не под силу. Нужна регулярная коррекция состояния дочки, и я очень надеюсь на помощь земляков.