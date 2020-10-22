Полиция ищет очевидцев разгрома кладбища в Богородицке

Знаете что-либо об этом происшествии? Сообщайте в правоохранительные органы.

Полиция разыскивает очевидцев разгрома городского кладбища в Богородицке. Напомним, вечером 5 октября неизвестные повредили памятники и кресты на могилах. Вандалов пока не нашли.

Полицейские просят граждан, располагающих какими-либо сведениями о случившемся и о причастных к происшествию лиц, сообщить в отдел МВД по телефонам в Богородицке (48761) 2−14−02, 8−999−374−24−62.