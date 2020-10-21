Техническое обслуживание газового оборудования в отопительный сезон: 7 важных вопросов

Что должен знать потребитель газа, чтобы пройти отопительный сезон без аварий и трагедий.

С наступлением холодов резко возрастает количество аварийных заявок на пульт диспетчера службы «04». Причины одни и те же: газовое оборудование не справилось с повышенной нагрузкой либо абонентами грубо нарушены правила использования газа в быту. Специалисты компании «Тулагоргаз» ответили на вопросы о безопасном пользовании газовыми плитами, колонками и котлами в холодное время года.

Что чаще всего приводит к ЧП?

— Чаще всего к аварийным ситуациям приводит несоблюдение собственниками элементарных правил газовой безопасности: включенная плита оставлена без присмотра или плита используется для обогрева помещения, к газовым трубам подвешены веревки для сушки белья, закрыта вентиляция, отсутствует договор на техническое обслуживание или ТО не проводилось несколько лет и т. д.

Зачем проводить техническое обслуживание? Что оно дает? Что будут делать газовики во время проверки?

— В холодное время года газовое оборудование работает с максимальной нагрузкой. Поэтому в начале отопительного сезона крайне важно проверить работоспобность газовых колонок и котлов.

Если у вас до сих пор нет договора техобслуживания газового оборудования, заключите его. Газовики проследят за вашим оборудованием, чтобы оно было в порядке и не представляло угрозы вашей жизни, а также жизни и имуществу окружающих.

Во время технического обслуживания газовик должен провести:

осмотр внутриквартирного газового оборудования на предмет проверки целостности и соответствия нормативным требованиям;

визуальную проверку наличия свободного доступа (осмотр) к внутриквартирному газовому оборудованию;

осмотр газопровода на предмет состояния окраски и креплений;

проверку герметичности соединений и отключающих устройств;

разборку и смазку кранов бытового газоиспользующего оборудования;

проверку работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа, ее наладку и регулировку;

регулировку процесса сжигания газа;

проверку давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа;

проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом;

инструктаж потребителей газа по его безопасному использованию.

Чем грозит отказ от заключения договора и игнорирование проверки?

— Отказ от заключения договора, а также отказ в доступе газовикам для проведения работ могут стать причиной приостановки газоснабжения. Помимо этого действуют еще и административные наказания.

За что могут штрафовать: за уклонение от заключения договора о ТО, за отказ в допуске представителя газовой службы для проведения ТО, за уклонение от обязательной замены или обязательного диагностирования газового оборудования.

Какой штраф: на граждан — от 1 до 2 тыс. рублей. Если перечисленные действия привели к аварии или возникновению угрозы жизни и здоровью людей, штраф составит для граждан — 10-30 тыс. рублей.

Зачем во время проверки отключают газ?

— В ряде многоквартирных домов газовики проводят техническое обслуживание газового оборудования с проверкой герметичности газопроводов и временной приостановкой газа в многоквартирных домах. Цель – проверка герметичности газовых труб, выявление возможных утечек газа и их устранение.

Часто бывает так, во время контрольной опрессовки (то есть проверки давлением воздуха газопровода в подъезде) прибор показывает, что давление падает, а значит газопровод негерметичен – где-то есть утечка газа.

В многоквартирном доме люди, проживающие по одному стояку в подъезде, напрямую зависят друг от друга. Поэтому важно, чтобы во время технического обслуживания все жильцы были дома, и газ после приостановки был подан в максимально сжатые сроки.

Для выявления причин утечек газовикам необходимо попасть во все квартиры и проверить газовое оборудование. Ведь подать газ можно только в герметичный газопровод!

Могут ли жители сами проверять газовое оборудование?

— Нет, проверка газового оборудования в квартире проводится специалистами АО «Тулагоргаз» ежегодно по договору с собственником.

НО! Ответственность за исправное газовое оборудование лежит на собственнике. Даже если вы на 100% уверены, что с вашим газовым оборудованием все в порядке, техническое обслуживание все равно необходимо.

Жителям нужно следить за сроком их эксплуатации и неукоснительно соблюдать правила газовой безопасности:

перед включением газовых приборов проверять тягу; не закрывать решетку вентиляционного канала; открывать форточку или фрамугу окна во время пользования газовыми приборами; не пользоваться одновременно газовой колонкой, принудительной вентиляцией и вытяжным зонтом; не оставлять работающие газовые приборы без присмотра.

Что делать, если в день проведения технического обслуживания никого не будет дома?

— Для удобства жителей в АО «Тулагоргаз» действует гибкий график работы: техническое обслуживание газовых приборов проводится по будням в вечернее время, а также по субботам.

Если жители не могут присутствовать дома в день проведения ТО, они могут заранее позвонить в «Тулагоргаз» и вызвать мастера в удобное время по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, или оставить заявку на сайте.

В АО «Тулагоргаз» строго соблюдаются все меры профилактики коронавируса, рекомендованные Роспотребнадзором. Прежде чем приступить к своим профессиональным обязанностям, сотрудники каждое утро проходят контроль температуры тела. Они обеспечены масками и антисептическими средствами.

Можно ли в день проверки получить скидку?

— Скидку в размере 10% от цены, указанной в квитанции, могут получить те абоненты, которые обеспечат доступ в квартиру специалиста газовой службы непосредственно в день проведения планового технического обслуживания газового оборудования многоквартирного дома.

Скидка 10% распространяется на следующие виды работ:

техобслуживание газовой плиты 2-х - 4-х конфорочной в квартирах;

техобслуживание проточного водонагревателя в квартирах;

техническое обслуживание настенного газового двухконтурного котла мощностью от 24 квт до 35 квт;

техническое обслуживание газового котла импортного производства.

Исправное газовое оборудование – залог безопасности. Берегите не только кошелек, но и жизнь – свою и соседей!



