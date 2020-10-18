В Заречье 19 пожарных тушили частный дом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На ликвидацию возгорания ушло чуть больше 20 минут.

В 11.18 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в доме на ул. Большие Гончары. На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета.

Они добрались до места за шесть минут, в 11.45 пожар был потушен. В доме обгорели перекрытия между этажами на площади 10 кв. м, а также межкомнатные перекрытия на втором этаже. Никто не пострадал.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 19 человека личного состава и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.