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В Заречье 19 пожарных тушили частный дом
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Заречье 19 пожарных тушили частный дом

На ликвидацию возгорания ушло чуть больше 20 минут.

В 11.18 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в доме на ул. Большие Гончары. На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета.

Они добрались до места за шесть минут, в 11.45 пожар был потушен. В доме обгорели перекрытия между этажами на площади 10 кв. м, а также межкомнатные перекрытия на втором этаже. Никто не пострадал.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 19 человека личного состава и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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