новости
новости
Регистрация
Накажи автохама: на ул. Кауля водители паркуются на новом тротуаре

Накажи автохама: на ул. Кауля водители паркуются на новом тротуаре

По мнению местной жительницы, ситуацию могли бы исправить полусферы-ограничители.

И снова о наболевшем — о парковке. На этот раз в нашу рубрику «Накажи автохама» прислали фото автомобилей, припаркованных в районе остановки «Мкр. Юго-Восточный» (ул. Кауля/Новомосковская). При этом, по словам автора снимков, проблема не только здесь, но и вдоль всей улицы Кауля от ул. Новомосковской до ул. Оборонной.
 
 
«Пару недель назад на улице Кауля сделали новые удобные тротуары, переходы и остановки. Но почему-то забыли поставить сферы на снижениях бордюров у переходов. Из-за этого с первого же дня на тротуарах начали массово парковаться. Самое удивительное, что кроме хамства и глупости никаких причин для нарушения нет. Ближайшая к этому месту всегда свободная официальная бесплатная муниципальная парковка находится всего в ста метрах», — объяснил пользователь нашего сайта.
 
Также автор обращения сообщил, что машины ДПС регулярно проезжают мимо места на снимке, но не принимают никаких мер к нарушителям.
 
Стрелками обозначены знак муниципальной парковки на дублере Новомосковской и белая машина-нарушитель на тротуаре.

 

Парковка на дублере ул. Новомосковской, свободная в любое время суток.
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото. Роликов много, и мы обязательно их все опубликуем!

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7-962-272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:00 +4
Другие статьи по темам
Событие
накажи автохамаавтохам
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Куда туляки могут пожаловаться на работу общественного транспорта
Куда туляки могут пожаловаться на работу общественного транспорта
Тульская облдума провела публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета региона за 2019 год
Тульская облдума провела публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета региона за 2019 год
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.