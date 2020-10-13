Накажи автохама: на ул. Кауля водители паркуются на новом тротуаре

И снова о наболевшем — о парковке. На этот раз в нашу рубрику «Накажи автохама» прислали фото автомобилей, припаркованных в районе остановки «Мкр. Юго-Восточный» (ул. Кауля/Новомосковская). При этом, по словам автора снимков, проблема не только здесь, но и вдоль всей улицы Кауля от ул. Новомосковской до ул. Оборонной.

«Пару недель назад на улице Кауля сделали новые удобные тротуары, переходы и остановки. Но почему-то забыли поставить сферы на снижениях бордюров у переходов. Из-за этого с первого же дня на тротуарах начали массово парковаться. Самое удивительное, что кроме хамства и глупости никаких причин для нарушения нет. Ближайшая к этому месту всегда свободная официальная бесплатная муниципальная парковка находится всего в ста метрах», — объяснил пользователь нашего сайта.

Также автор обращения сообщил, что машины ДПС регулярно проезжают мимо места на снимке, но не принимают никаких мер к нарушителям.

Стрелками обозначены знак муниципальной парковки на дублере Новомосковской и белая машина-нарушитель на тротуаре.

Парковка на дублере ул. Новомосковской, свободная в любое время суток.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото. Роликов много, и мы обязательно их все опубликуем!

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7-962-272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.