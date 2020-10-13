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Компания «Щекиноазот» – с уверенностью в завтрашний день

Компания «Щекиноазот» – с уверенностью в завтрашний день

12 октября с рабочим визитом в Тульской области побывал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В рамках визита он посетил объединенную химическую компанию «Щекиноазот», которая занимает одно из ведущих мест среди российских предприятий и уже более 60 лет успешно работает на российском и мировом рынках химического сырья и продукции.

В ходе визита прошло заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Промышленность», которую провел губернатор региона Алексей Дюмин. Вместе с министром обсудили корректировку нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Денис Мантуров отметил, что с предыдущего заседания рабочей группы был принят ряд важных решений:

Денис Мантуров

За полтора года мы получили эффективный источник поиска новых возможностей для развития индустриального потенциала регионов. Это особенно актуально в период пандемии, когда востребованы свежие и нестандартные идеи и быстрые решения. Главный осязаемый результат — включение предложений рабочей группы в Общенациональный план восстановления экономики.


Губернатор Алексей Дюмин:

Алексей Дюмин

Сотрудничество предприятий, регионов и федерального центра на площадке рабочей группы — это возможность выработать согласованные решения по развитию экономики. В рабочей группе мы делаем акцент на тех проблемах, о которых узнаем напрямую от предприятий.

Далее почетные гости посетили производственную площадку ОАО «Щекиноазот», где осмотрели диспетчерский пункт и новый комплекс производства метанола и аммиака, запущенный в 2018 году.
Напомним, что компания «Щекиноазот» начиная с 2005 года реализует долгосрочную инвестиционную программу. За 13 лет — с 2005 по 2018 год — реализовано 16 инвестпроектов, объем инвестиций — более 880 миллионов долларов! Создано 200 высокопроизводительных рабочих мест.

Мантуров отметил, что важным и наиболее эффективным инструментом содействия при реализации долгосрочной инвестиционной программы является участие компании «Щекиноазот» в программах поддержки инвестиционной деятель­ности.

Реализация четырех крупных инвестпроектов успешно завершилась в 2018 году. Это совмещенное производство метанола и аммиака мощностью 450 и 135 тысяч тонн в год, совместное с немецким концерном PCC SE производство диметилового эфира, современное производство серной кислоты. В это же время построены и введены в эксплуатацию современные очистные сооружения.

Несмотря на сложную ситуацию в мировой политике, в сфере безопасности, в глобальной экономике, компания не остановила реализацию проектов. «Щекиноазот» продолжает реализовывать масштабную инвестиционную программу, вводить новые производства и создавать новые рабочие места. Сегодня реализуются сразу три крупнейших инвестпроекта.

На площадке «Щекиноазота» идет активная фаза строительства третьего производства метанола мощностью 500 тысяч тонн в год.

По достижении запланированного объема выпуска метанола 1,5 млн тонн в год компания войдет в число крупнейших производителей и экспортеров метанола в России и в Европе. Запуск производства азотной кислоты и аммиачной селитры мощностью соответственно 270 и 340 тысяч тонн в год позволит выйти на рынок уже не с сырьем, а с готовым минеральным удобрением, востребованным в сельском хозяйстве. И завершит данный этап строительства крупнейший для «Щекиноазота» инвестиционный проект — производство аммиака и карбамида мощностью 525 и 700 тысяч тонн в год.

Президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол выразил особую благодарность за поддержку инвестиционной программы Минпромторгу и лично Денису Валентиновичу Мантурову, правительству региона и лично губернатору Алексею Геннадьевичу Дюмину, а также финансовым институтам — ВЭБ РФ, Российскому экспортному центру, Газпромбанку, Сбербанку. Такая всесторонняя поддержка Министерства и региональной власти курса программ «Щекиноазота» дает предприятию и его коллективу уверенность в успехе стратегии развития компании.

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