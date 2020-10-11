В Тульской области выявили еще 52 случая COVID-19

По данным на сегодня, 11 октября, в Тульской области зафиксировано 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 42 человека выздоровели, 2 - умерли.

С начала пандемии общее количество заболевших в регионе составило 10 645 человек, умерших - 389.

За минувшие сутки в России выявлено 13 634 новых случая заражения.