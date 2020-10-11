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Туляки против «паленки»: жители города провели контрольную закупку

Туляки против «паленки»: жители города провели контрольную закупку

Проверили сразу три адреса и купленный «алкоголь» отправили на экспертизу.

Неравнодушный туляк Азад Самедзаде вместе со своими товарищами провел контрольную закупку «паленого» алкоголя сразу по трем адресам.

Об этом мероприятии он сообщил в соцсетях:

- Прошу помочь жителям нашего города и закрыть точки продажи суррогата по адресам:ул. Макаренко 10б, ул. Седова 29 и Макаренко 12а, а продавцов наказать по закону. Прошу учесть тот факт, что обращение не первое и расценивать действия продавцов как рецидив. Мы провели контрольную закупку по данным адресам и выявили факт продажи, вызвали полицию, алкоголь отправили на экспертизу. Участковый пояснил, что из-за низкой суммы штрафа и отсутствия более сурового наказания, правонарушители не перестают заниматься продажей суррогата.

 

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 13:13 +3
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