Где в Туле отключат электроэнергию: список адресов на 9 октября

Завтра, 9 октября, некоторые дома в Туле временно останутся без света.

Электричество отключат в связи с проводимыми плановыми работами на объектах электроснабжения, сообщает пресс-служба «Тульских городских электрических сетей».

С 9.00 до 17.00 без света останутся следующие адреса: