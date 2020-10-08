Где в Туле отключат электроэнергию: список адресов на 9 октября
Очередные плановые работы.
Завтра, 9 октября, некоторые дома в Туле временно останутся без света.
Электричество отключат в связи с проводимыми плановыми работами на объектах электроснабжения, сообщает пресс-служба «Тульских городских электрических сетей».
С 9.00 до 17.00 без света останутся следующие адреса:
ул. Костычёва, 22-40 (чётн.);
ул. Чаплыгина, 4; ул. Приупская, 23, 24, 25, 27, 26, 26-б, 28, 28-а; ул. Аносова, 1, 3, 5, 7, 4, 6; ул. М. Мазая, 23, 25, 19; ул. Бардина, 1, 3;
ул. М. Горького, 232, 20, 254; ул. Арсенальная, 22;
ул. Тульского Рабочего полка, 100-б;
пр-д Вильямса, 10-24 (чётн.), 9-25 (нечётн.); ул. Мусоргского, 14-а, 13, 11, 17, 19, 14-б, 14-в; ул. Докучаева, 13, 16; ул. Матросова, 2, 2-а. 4, 5, 8, 7; ул. Комбайновая, 1-10;
п. Октябрьский, 127-172, 172-а.
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