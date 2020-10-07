Алексей Дюмин поздравил Владимира Путина с днем рождения
Президенту России сегодня, 7 октября, исполнилось 68 лет.
7 октября отмечает день рождения Президент России и Верховный Главнокомандующий Вооруженными
Губернатор Алексей Дюмин направил главе государства поздравление, в котором, в частности, говорится:
- Благодаря богатому опыту и твердой воле Вы всегда находите эффективный ответ на любые вызовы, делаете все для улучшения благосостояния граждан. Это лишний раз доказал и 2020 год, в котором Россия, как и весь мир, столкнулась с новой угрозой.
Принимаемые Вами решения дают субъектам Федерации новые возможности, инструменты и механизмы развития.
Уверен, что под Вашим руководством регионы страны продолжат наращивать свой потенциал, а ценности патриотизма и созидания и дальше будут объединять российское общество.