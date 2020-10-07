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Алексей Дюмин поздравил Владимира Путина с днем рождения
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин поздравил Владимира Путина с днем рождения

Президенту России сегодня, 7 октября, исполнилось 68 лет.

7 октября отмечает день рождения Президент России и Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ Владимир Владимирович Путин.

Губернатор Алексей Дюмин направил главе государства поздравление, в котором, в частности, говорится:

- Благодаря богатому опыту и твердой воле Вы всегда находите эффективный ответ на любые вызовы, делаете все для улучшения благосостояния граждан. Это лишний раз доказал и 2020 год, в котором Россия, как и весь мир, столкнулась с новой угрозой.
Принимаемые Вами решения дают субъектам Федерации новые возможности, инструменты и механизмы развития.

Уверен, что под Вашим руководством регионы страны продолжат наращивать свой потенциал, а ценности патриотизма и созидания и дальше будут объединять российское общество.

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сегодня, в 09:35 −17
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