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Туляк в суде объяснит, почему вернулся из Турции и не сдал тест на COVID-19

Туляк в суде объяснит, почему вернулся из Турции и не сдал тест на COVID-19

Мужчине за это грозит от 15 до 40 тысяч рублей. Объем наказания определит суд.

В  Центральный районный суд г. Тулы поступило дело об административном правонарушении в отношении  Л.О. Жданова. Мужчина нарушил законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения – в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенных в период возникновения угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих. 

Мужчина в августа вернулся в Россию из Турции и проигнорировал обязанность по заполнению на Едином портале государственных и муниципальных услуг электронной анкеты для прибывшего в РФ «Регистрация прибывших в Российскую Федерацию» до вылета в РФ (при  приобретении билета, но не позднее регистрации на рейсе).  В течение трех календарных  дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации гражданин не прошел лабораторное исследование на COVID-19 и не разместил информацию о результате лабораторного исследования на Едином портале государственных  и муниципальных услуг.

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области в отношении Жданова Л.О. составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Мужчине за это грозит  от 15 до 40 тысяч рублей. Объем наказания определит суд.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 08:15 −9
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