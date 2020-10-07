Каким будет порядок получения пенсий в октябре

Требование к переводу пенсии и других социальных выплат на банковские карты «Мир» не относится к жителям региона, получающим выплаты через отделения Почты России Тульской области. Пенсионер вправе выбрать способ получения пенсии. Клиенты Почты России могут получать пенсию на дом через почтальона или самостоятельно в почтовом отделении по месту жительства.

Пенсионерам региона, получающим пенсии и социальные выплаты через отделения Почты России, доставка денежных средств будет по-прежнему осуществляться по графику, в соответствии с заключенным с Отделением ПФР договором.

В Тульской области период доставки пенсии установлен с 5 по 22 число каждого месяца.

Почтальоны доставляют пенсию согласно утвержденному графику в любую погоду, при этом доставку пенсии на дом пенсионер не оплачивает. Отметим, что Почта России — единственная организация, выполняющая функцию доставки пенсий на дом.

Для того чтобы получать пенсию через Почту России, пенсионеру достаточно подать заявление через личный кабинет на официальном сайте ПФР, на портале Госуслуг, лично в клиентской службе ПФР по предварительной записи или в МФЦ. Этот документ может написать, как сам получатель, так и его законный представитель. Если доставка осуществляется через отделения почтовой связи и клиент желает получать выплаты в отделении почтовой связи, а не на дому, то он может написать соответствующее заявление на имя начальника отделения связи.

Текущие вопросы доставки пенсионных выплат можно решить в индивидуальном порядке, позвонив по единому номеру справочной службы Почты России в Тульской области +7 (929) 072-02-02 или в отделение почтовой связи.