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В Туле открыли стелу в память о подольских курсантах: фоторепортаж
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Туле открыли стелу в память о подольских курсантах: фоторепортаж

Торжественное мероприятие состоялось на территории Тульского суворовского училища.

На памятнике увековечены имена 106 курсантов – уроженцев тульской земли. В течение года сотрудники Государственного архива Тульской области вместе с Центральным архивом Министерства обороны России вели научно-исследовательскую работу. Они восстановили имена туляков – курсантов пехотного и артиллерийского училищ Подольска, который стояли насмерть, преградив врагу подступы к Москве в октябре 1941 года.

– Три с половиной тысячи курсантов более двух недель сдерживали наступление фашистов под Москвой. Совсем молодые ребята, которые только что приняли присягу, сражались с превосходящими силами противника. Большинство из них отдали жизнь за Родину, исполнив свой долг до конца. Это пример невероятной храбрости и подлинного патриотизма, на котором нужно воспитывать нашу молодёжь, – отметил губернатор Алексей Дюмин.

Заместитель Министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров поблагодарил главу региона за то, что в год 75-летия Великой Победы в городе-герое Туле увековечены имена подольских курсантов и восстановлены имена туляков:

– На примерах мужества и героизма молодых защитников Родины мы сегодня должны воспитывать молодое поколение, – отметил он.

Мероприятие также посетил командующий воздушно-десантными войсками России Андрей Сердюков. Почетные гости и участники церемонии – военнослужащие и суворовцы – почтили память подольских курсантов минутой молчания и возложили к стеле цветы. Церемония завершилась торжественным маршем роты почётного караула Преображенского полка.

Справка myslo

В октябре 1941 года на Малоярославецком боевом участке Можайской линии обороны подольские курсанты вместе с частями 43-й Армии сорвали гитлеровский план молниеносного захвата Москвы. В самые трудные для Москвы дни их героизм и самопожертвование позволили выиграть время, чтобы подтянуть резервы из глубины страны. Подольские курсанты дали возможность нашим войскам создать прочную оборону на реке Наре и вновь возродить Западный фронт.

Галерея
Открытие стелы памяти подольских курсантов, Фото: 1
Открытие стелы памяти подольских курсантов, Фото: 2
Открытие стелы памяти подольских курсантов, Фото: 3
Открытие стелы памяти подольских курсантов, Фото: 4
Открытие стелы памяти подольских курсантов, Фото: 5
Открытие стелы памяти подольских курсантов, Фото: 6
Открытие стелы памяти подольских курсантов, Фото: 7
Открытие стелы памяти подольских курсантов, Фото: 8
Открытие стелы памяти подольских курсантов, Фото: 9
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