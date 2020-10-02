В Мясново снесли магазин-помойку

Владелец магазина умер несколько лет назад, и местные жители устроили там самую настоящую свалку.

Вчера, 1 октября, в Привокзальном округе Тулы снесли заброшенный продуктовый магазин, который местные жители превратили в помойку.

Владелец магазина, расположенного в 19-м проезде, умер несколько лет назад, после чего бизнес достался пожилой маме умершего. Женщина была крайне далека от сферы торговли.

Пенсионерка махнула на наследство рукой, и здание постепенно пришло в упадок. Этому весьма способствовали бомжи, которые растащили оттуда всё, что можно было сдать на цветмет, и использовали оставшиеся развалины как место для распития спиртного и как туалет.

Не остались в стороне и подростки, которые «украшали» стены здания разнообразными надписями и рисунками. А жители соседних домов периодически относили туда накопившийся дома мусор.

Спустя несколько лет пенсионерка обратилась за помощью к администрации округа, и те нашли подрядчика, который оперативно снес заброшенный продуктовый магазин.

Земля, на которой находилось здание, принадлежит городу. После того как строительный мусор вывезут, этот участок приведут в порядок.