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За неделю в Тульской области клещи покусали 111 человек

За неделю в Тульской области клещи покусали 111 человек

Всего за сезон 2020 года от членистоногих пострадали 3680 жителей региона.

За последнюю неделю 111 жителей Тульской области обратились в медучреждения с жалобами на присасывание клещей. Среди них – 21 ребёнок. Всего за период мониторинга по области от укусов паукообразных пострадали 3680 человек, из них 1326 – дети.

Наибольшее количество укусов зарегистрировано у жителей Тулы (1955), Алексинского (248), Новомосковского (120), Заокского (191), Ефремовского (157), Киреевского (109), Узловского (132), Суворовского (140 ), Плавского (88), Белевского (73), Ясногорского (79) районов и Донского (70 сл.).

Для исследования принято 2120 экземпляров клещей, присосавшихся на территории Тульской области. В 186 пробах подтверждено наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза, в 51 пробе – гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Для снижения численности клещей в области продолжаются акарицидные обработки территории, обработано 495,625 га. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

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