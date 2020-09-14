В Щекино за получение взятки задержали сотрудника УФСИН

Мужчина за 35 тысяч рублей взялся пронести на территорию исправительной колонии №7 мобильные телефоны и сим-карты.

12 сентября в городе Щекино на парковке около одного из супермаркетов задержали сотрудника УФСИН, подозреваемого в получении взятки, стало известно Myslo.

По нашей информации, 26-летний прапорщик внутренней службы исправительной колонии строгого режима №7, трудившийся в колонии с 2018 года, был задержан с поличным – родственники одного из заключенных передали ему 35 тысяч рублей за то, что он пронесет в колонию мобильные телефоны и сим-карты.

– 12 сентября сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН России по Тульской области при проведении оперативно-разыскных мероприятий был задержан прапорщик внутренней службы, проходивший службу в исправительной колонии строгого режима №7, расположенной в поселке Социалистический Щекинского района. Кроме этого, следователи проверяют и другие эпизоды преступной деятельности указанного должностного лица – прокомментировали данное происшествие в пресс-службе УФСИН России по Тульской области.

В пресс-службе СУ СК России по Тульской области добавили, что по факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Получение взятки».