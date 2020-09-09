В Туле поймали нелегального таксиста

В отношении мужчины составлен протокол, машина арестована и отправлена на спецстоянку.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции вместе с работниками регионального автотранспортного и автодорожного надзора проводят рейды по выявлению нарушений законодательства водителями такси.

Полицейские установили автомобиль Kia Rio, водитель которого нелегально занимался извозом – у мужчины не было необходимой лицензии. «За руку» нелегала поймали уже второй раз. Более того – мужчина, являясь гражданином другого государства, подозревается в нарушении трудового и миграционного законодательства.

В отношении таксиста был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 14.1.2 КоАП РФ, на автомобиль наложен арест, он помещён на специализированную стоянку.