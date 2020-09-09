новости
новости
Регистрация
В Туле поймали нелегального таксиста

В Туле поймали нелегального таксиста

В отношении мужчины составлен протокол, машина арестована и отправлена на спецстоянку.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции вместе с работниками регионального автотранспортного и автодорожного надзора проводят рейды по выявлению нарушений законодательства водителями такси.

Полицейские установили автомобиль Kia Rio, водитель которого нелегально занимался извозом – у мужчины не было необходимой лицензии. «За руку» нелегала поймали уже второй раз. Более того – мужчина, являясь гражданином другого государства, подозревается в нарушении трудового и миграционного законодательства.

В отношении таксиста был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 14.1.2 КоАП РФ, на автомобиль наложен арест, он помещён на специализированную стоянку.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 08:32 +2
Другие статьи по темам
Событие
УГИБДД УМВД России по Тульской областитульская Госавтоинспекциянелегальные перевозчикитаксистыпрофилактическое мероприятие УГИБДДрейды ГИБДД
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Щекинские мамы жалуются на детскую поликлинику и просят минздрав помочь им
Щекинские мамы жалуются на детскую поликлинику и просят минздрав помочь им
Погода в Туле 10 сентября: до +22 градусов, небольшой дождь
Погода в Туле 10 сентября: до +22 градусов, небольшой дождь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.