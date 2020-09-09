Щекинские мамы жалуются на детскую поликлинику и просят минздрав помочь им
В редакцию пришло письмо от жительницы Щекино.
«Я мама 5-месячного ребенка и хочу рассказать, как обстоят дела в детской поликлинике. Многие мамочки г. Щекино и района согласны со мной, — пишет Екатерина П. — Дело в том, что детская поликлиника № 2 (Щекино, ул. Л. Толстого, 46) находится в удручающем состоянии. В поликлинике, которая обслуживает огромный район, некому работать. В штате: заведующая, два педиатра и один фельдшер, узкие специалисты вообще отсутствуют, четыре месяца не берут самый обычный анализ крови из пальца.
Из-за нехватки специалистов невозможно вызвать врача на дом, больного ребенка нужно тащить в поликлинику.
Один и тот же педиатр одновременно ведёт прием здоровых малышей и заболевших, прививочный кабинет находится по соседству с боксом для нездоровых детей, что вообще запрещено по СанПиНу, половина здания пустует, а больные и здоровые дети контактируют.
Поликлиника в ужасном состоянии, колясочная отсутствует, складывается впечатление, что приходишь не в детскую больницу, а в казарму. Обращаюсь с просьбой к министерству здравоохранения: прошу обратить внимание на данную проблему и решить её».
Myslo обратился за официальным комментарием в региональный минздрав, и вот что нам ответили:
- эндокринолог: понедельник, 8.00 – 11.40;
- невролог: понедельник, 15.00 – 18.00;
- гинеколог: понедельник, 8.00 – 15.00;
- психолог: понедельник, вторник, 8.00 — 10.20, среда, четверг, 12.50 – 15.20;
- логопед: понедельник, вторник, 10.50 – 15.20, среда, четверг, 8.00 – 12.30;
- дерматолог: понедельник, четверг, 10.20 – 12.00, пятница, 12.50 – 14.40.