Щекинские мамы жалуются на детскую поликлинику и просят минздрав помочь им

«Я мама 5-месячного ребенка и хочу рассказать, как обстоят дела в детской поликлинике. Многие мамочки г. Щекино и района согласны со мной, — пишет Екатерина П. — Дело в том, что детская поликлиника № 2 (Щекино, ул. Л. Толстого, 46) находится в удручающем состоянии. В поликлинике, которая обслуживает огромный район, некому работать. В штате: заведующая, два педиатра и один фельдшер, узкие специалисты вообще отсутствуют, четыре месяца не берут самый обычный анализ крови из пальца.

Из-за нехватки специалистов невозможно вызвать врача на дом, больного ребенка нужно тащить в поликлинику.

Один и тот же педиатр одновременно ведёт прием здоровых малышей и заболевших, прививочный кабинет находится по соседству с боксом для нездоровых детей, что вообще запрещено по СанПиНу, половина здания пустует, а больные и здоровые дети контактируют.

Поликлиника в ужасном состоянии, колясочная отсутствует, складывается впечатление, что приходишь не в детскую больницу, а в казарму. Обращаюсь с просьбой к министерству здравоохранения: прошу обратить внимание на данную проблему и решить её».

Myslo обратился за официальным комментарием в региональный минздрав, и вот что нам ответили:

– В поликлинике работают 3 врача, 1 фельдшер, 9 медсестер. Ведется работа по привлечению медицинских кадров. Узкие специалисты принимают по следующему графику:

эндокринолог: понедельник, 8.00 – 11.40;

невролог: понедельник, 15.00 – 18.00;

гинеколог: понедельник, 8.00 – 15.00;

психолог: понедельник, вторник, 8.00 — 10.20, среда, четверг, 12.50 – 15.20;

логопед: понедельник, вторник, 10.50 – 15.20, среда, четверг, 8.00 – 12.30;

дерматолог: понедельник, четверг, 10.20 – 12.00, пятница, 12.50 – 14.40.

Забор анализов происходит по средам с 8.00 до 10.00 (общие анализы крови и мочи, кровь на сахар). Также анализ крови можно сдать в поликлинике №1 на ул. Лукашина (ежедневно по будням с 8.00 до 10.00).

Прием здоровых детей в поликлинике ведется со стороны центрального входа. Детей с температурой, сыпью или иными признаками острого инфекционного заболевания принимают в изолированном боксе с отдельным входом.

Вызвать специалиста на дом можно по телефону 5-33-51. Вызовы обслуживает дежурный фельдшер, наделенный полномочиями участкового врача.

В 2021 году здание поликлиники будет отремонтировано. Предусмотрена удобная навигация, колясочная, зона комфортного пребывания пациентов.