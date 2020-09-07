Фото: пресс-служба администрации Тулы.
В Пролетарском районе Тулы снесут 45 аварийных домов
В этом году работы пройдут по 11 адресам.
В Пролетарском округе продолжаются работы по сносу аварийных и непригодных для проживания домов. Они проводятся в рамках программы переселения жителей из аварийного жилого фонда.
Всего в округе должны снести 45 домов. В текущем году запланирован снос 11 из них. Планируется вывезти более 11 тысяч кубометров строительного мусора. По шести адресам снос уже завершен.
Продолжаются работы по ликвидации двух домов – с мест их сноса будет вывезено 1645 кубометров строительного мусора.
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