В Пролетарском районе Тулы снесут 45 аварийных домов

Фото: пресс-служба администрации Тулы.

В этом году работы пройдут по 11 адресам.

В Пролетарском округе продолжаются работы по сносу аварийных и непригодных для проживания домов. Они проводятся в рамках программы переселения жителей из аварийного жилого фонда.

Всего в округе должны снести 45 домов. В текущем году запланирован снос 11 из них. Планируется вывезти более 11 тысяч кубометров строительного мусора. По шести адресам снос уже завершен.

Продолжаются работы по ликвидации двух домов – с мест их сноса будет вывезено 1645 кубометров строительного мусора.