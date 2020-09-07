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В Пролетарском районе Тулы снесут 45 аварийных домов
Фото: пресс-служба администрации Тулы.

В Пролетарском районе Тулы снесут 45 аварийных домов

В этом году работы пройдут по 11 адресам.

В Пролетарском округе продолжаются работы по сносу аварийных и непригодных для проживания домов. Они проводятся в рамках программы переселения жителей из аварийного жилого фонда.

Всего в округе должны снести 45 домов. В текущем году запланирован снос 11 из них. Планируется вывезти более 11 тысяч кубометров строительного мусора. По шести адресам снос уже завершен.

Продолжаются работы по ликвидации двух домов – с мест их сноса будет вывезено 1645 кубометров строительного мусора.

 

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