В Туле на ул. Рязанской столкнулись две иномарки и маршрутка

По предварительной информации, в ДТП пострадал один человек.

Утром 8 сентября в Туле на улице Рязанской, напротив дома № 36-а, произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes, Volkswagen Touareg и пассажирского микроавтобуса «Ивеко».

По предварительной информации, Mercedes следовал в направлении к Новомосковскому шоссе, а водитель Touareg либо остановился на светофоре, либо поворачивал налево. Иномарки совершили лобовое столкновение, от удара Volkswagen отбросило назад, и он по касательной столкнулся с маршруткой.

Отметим, что первыми на помощь прибыли росгвардейцы, которые в этот момент следовали на службу.

По информации на момент публикации новости, в аварии пострадал водитель Mercedes. Его госпитализировали с открытым переломом ноги.

Из-за ДТП образовалась значительная пробка в обе стороны.

Окончательную причину происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.