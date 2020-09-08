В Туле на ул. Рязанской столкнулись две иномарки и маршрутка
По предварительной информации, в ДТП пострадал один человек.
Утром 8 сентября в Туле на улице Рязанской, напротив дома № 36-а, произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes, Volkswagen Touareg и пассажирского микроавтобуса «Ивеко».
По предварительной информации, Mercedes следовал в направлении к Новомосковскому шоссе, а водитель Touareg либо остановился на светофоре, либо поворачивал налево. Иномарки совершили лобовое столкновение, от удара Volkswagen отбросило назад, и он по касательной столкнулся с маршруткой.
Отметим, что первыми на помощь прибыли росгвардейцы, которые в этот момент следовали на службу.
По информации на момент публикации новости, в аварии пострадал водитель Mercedes. Его госпитализировали с открытым переломом ноги.
Из-за ДТП образовалась значительная пробка в обе стороны.
Окончательную причину происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.