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В Туле на ул. Рязанской столкнулись две иномарки и маршрутка

В Туле на ул. Рязанской столкнулись две иномарки и маршрутка

По предварительной информации, в ДТП пострадал один человек.

Утром 8 сентября в Туле на улице Рязанской, напротив дома № 36-а, произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes, Volkswagen Touareg и пассажирского микроавтобуса «Ивеко».

По предварительной информации, Mercedes следовал в направлении к Новомосковскому шоссе, а водитель Touareg либо остановился на светофоре, либо поворачивал налево. Иномарки совершили лобовое столкновение, от удара Volkswagen отбросило назад, и он по касательной столкнулся с маршруткой.

Отметим, что первыми на помощь прибыли росгвардейцы, которые в этот момент следовали на службу.

По информации на момент публикации новости, в аварии пострадал водитель Mercedes. Его госпитализировали с открытым переломом ноги.

Из-за ДТП образовалась значительная пробка в обе стороны.

Окончательную причину происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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ДТП на ул. Рязанской в Туле, Фото: 1
ДТП на ул. Рязанской в Туле, Фото: 2
ДТП на ул. Рязанской в Туле, Фото: 3
ДТП на ул. Рязанской в Туле, Фото: 4
ДТП на ул. Рязанской в Туле, Фото: 5
ДТП на ул. Рязанской в Туле, Фото: 6
ДТП на ул. Рязанской в Туле, Фото: 7
ДТП на ул. Рязанской в Туле, Фото: 8
ДТП на ул. Рязанской в Туле, Фото: 9
ДТП на ул. Рязанской в Туле, Фото: 10
ДТП на ул. Рязанской в Туле, Фото: 11
ДТП на ул. Рязанской в Туле, Фото: 12
ДТП на ул. Рязанской в Туле, Фото: 13
ДТП на ул. Рязанской в Туле, Фото: 14
ДТП на ул. Рязанской в Туле, Фото: 15
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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
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