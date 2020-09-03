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На входе в ТулГУ студенты выстроились в огромную очередь

На входе в ТулГУ студенты выстроились в огромную очередь

Причина — измерение температуры у входящих в здание людей.

Утром 3 сентября в первый корпус ТулГУ (проспект Ленина, 95) возникла очередь из студентов. По состоянию на 9.46, в ней стояли около 50−70 человек. 
 
Также скопление студентов наблюдалось у корпуса № 2, но там их разделили на несколько групп, которые стояли на некотором удалении друг от друга.
 
 
В пресс-службе университета Myslo объяснили, что в ряде корпусов установлены дезинфекционные рамки и проводится бесконтактная термометрия. Кроме того, все пункты охраны, на которых проверяют возможность допуска студентов к занятиям, усилены волонтерами. Термометрия на входе обусловлена требованиями безопасности, это не повлияет на организацию учебного процесса.
 
 
 
Отметим, что учебный процесс в ТулГУ, как и в ряде других вузах, организован в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора
 
 
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:30 0
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