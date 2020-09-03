На входе в ТулГУ студенты выстроились в огромную очередь

Утром 3 сентября в первый корпус ТулГУ (проспект Ленина, 95) возникла очередь из студентов. По состоянию на 9.46, в ней стояли около 50−70 человек.

Также скопление студентов наблюдалось у корпуса № 2, но там их разделили на несколько групп, которые стояли на некотором удалении друг от друга.

В пресс-службе университета Myslo объяснили, что в ряде корпусов установлены дезинфекционные рамки и проводится бесконтактная термометрия. Кроме того, все пункты охраны, на которых проверяют возможность допуска студентов к занятиям, усилены волонтерами. Термометрия на входе обусловлена требованиями безопасности, это не повлияет на организацию учебного процесса.