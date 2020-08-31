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По каким адресам в сентябре тулякам отключат газ
Фото: АО «Тулагоргаз».

По каким адресам в сентябре тулякам отключат газ

Специалисты АО «Газпром газораспределение Тула» предупреждают о плановых работах.

В сентябре специалисты АО «Тулагоргаз» проведут техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах и проверят герметичность газопроводов. При этом абонентам временно отключат газоснабжение.

адреса

1 сентября с 15.00 до 20.00

  • ул. Машинистов, 5.

2 сентября

с 15.00 до 20.00

  • 4-й проезд Мясново, 47.

с 10.00 до 17.00

  • ул. Глинки, 1, подъезд № 1.

3 сентября с 15.00 до 20.00

  • ул. Вознесенского, 9,
  • ул. Серебровская, 4.

7 сентября с 13.00 до 17.00

  • с. Осиновая Гора, 1-й Восточный проезд, 1.

с 15.00 до 20.00

  • ул. Н. Руднева, 64-а.

с 10.00 до 17.00

  • ул. Ложевая, 129, корпус 2, подъезд № 1,
  • ул. Металлургов, 67, подъезд № 1,
  • ул. Приупская, 24,
  • ул. Глинки, 1, подъезд № 2.

8 сентября с 15.00 до 20.00

  • ул. Гоголевская, 49,
  • ул. Смидович, 20-а.

с 10.00 до 17.00

  • ул. Ложевая, 129, корпус 2, подъезд № 2,
  • ул. Металлургов, 67, подъезд № 2.

9 сентября с 13.00 до 17.00

  • ул. Демонстрации, 137.

с 15.00 до 20.00

  • ул. Рязанская, 8,
  • ул. Сойфера, 33.

с 10.00 до 17.00

  • ул. Ложевая, 129, корпус 2, подъезд № 3,
  • ул. Металлургов, 67, подъезд № 3,
  • ул. Глинки, 1, подъезд № 3.

10 сентября с 15.00 до 20.00

  • 18-й проезд Мясново, 83.

с 10.00 до 17.00

  • ул. Ложевая, 129, корпус 2, подъезд № 4,
  • ул. Металлургов, 67, подъезд № 4.

11 сентября с 10.00 до 17.00

  • ул. Металлургов, 67, подъезд № 5.

14 сентября с 10.00 до 17.00

  • Загородный проезд, 7, подъезд № 1,
  • ул. Ложевая, 129, корпус 2, подъезд № 5,
  • ул. Кутузова, 120/19; ул. Волкова, 19/120, подъезд № 1.

15 сентября с 13.00 до 17.00

  • ул. Оборонная, 91, корпус 3.

с 15.00 до 20.00

  • ул. Бандикова, 2-а.

с 10.00 до 17.00

  • Загородный проезд, 7, подъезд № 2,
  • ул. Ложевая, 129, корпус 2, подъезд № 6,
  • ул. Кутузова, 120/19; ул. Волкова, 19/120, подъезд № 2.

16 сентября с 15.00 до 20.00

  • ул. Демьянова, 2-а.

с 10.00 до 17.00

  • Загородный проезд, 7, подъезд № 3,
  • ул. Кутузова, 120/19; ул. Волкова, 19/120, подъезд № 3,
  • ул. Железнодорожная, 38-а.

17 сентября с 10.00 до 17.00

  • Загородный проезд, 7, подъезд № 4.

21 сентября с 10.00 до 17.00

  • ул. Дементьева, 16, подъезд № 1,
  • ул. Мартеновская, 12, подъезд № 1,
  • ул. Комсомольская, 226-а, подъезд № 1.

22 сентября с 15.00 до 20.00

  • ул. Дм. Ульянова, 13.

с 10.00 до 17.00

  • ул. Дементьева, 16, подъезд № 2,
  • ул. Мартеновская, 12, подъезд № 2,
  • ул. Комсомольская, 226-а, подъезд № 2.

23 сентября с 10.00 до 17.00

  • ул. Дементьева, 16, подъезд № 3.
  • ул. Комсомольская, 226-а, подъезд № 3.

24 сентября с 10.00 до 17.00

  • ул. Дементьева, 16, подъезд № 4.
 

«Тулагоргаз» просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц, находящихся на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее.

Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:05 +1
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