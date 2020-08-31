По каким адресам в сентябре тулякам отключат газ
Специалисты АО «Газпром газораспределение Тула» предупреждают о плановых работах.
В сентябре специалисты АО «Тулагоргаз» проведут техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах и проверят герметичность газопроводов. При этом абонентам временно отключат газоснабжение.
1 сентября с 15.00 до 20.00
- ул. Машинистов, 5.
2 сентября
с 15.00 до 20.00
- 4-й проезд Мясново, 47.
с 10.00 до 17.00
- ул. Глинки, 1, подъезд № 1.
3 сентября с 15.00 до 20.00
- ул. Вознесенского, 9,
- ул. Серебровская, 4.
7 сентября с 13.00 до 17.00
- с. Осиновая Гора, 1-й Восточный проезд, 1.
с 15.00 до 20.00
- ул. Н. Руднева, 64-а.
с 10.00 до 17.00
- ул. Ложевая, 129, корпус 2, подъезд № 1,
- ул. Металлургов, 67, подъезд № 1,
- ул. Приупская, 24,
- ул. Глинки, 1, подъезд № 2.
8 сентября с 15.00 до 20.00
- ул. Гоголевская, 49,
- ул. Смидович, 20-а.
с 10.00 до 17.00
- ул. Ложевая, 129, корпус 2, подъезд № 2,
- ул. Металлургов, 67, подъезд № 2.
9 сентября с 13.00 до 17.00
- ул. Демонстрации, 137.
с 15.00 до 20.00
- ул. Рязанская, 8,
- ул. Сойфера, 33.
с 10.00 до 17.00
- ул. Ложевая, 129, корпус 2, подъезд № 3,
- ул. Металлургов, 67, подъезд № 3,
- ул. Глинки, 1, подъезд № 3.
10 сентября с 15.00 до 20.00
- 18-й проезд Мясново, 83.
с 10.00 до 17.00
- ул. Ложевая, 129, корпус 2, подъезд № 4,
- ул. Металлургов, 67, подъезд № 4.
11 сентября с 10.00 до 17.00
- ул. Металлургов, 67, подъезд № 5.
14 сентября с 10.00 до 17.00
- Загородный проезд, 7, подъезд № 1,
- ул. Ложевая, 129, корпус 2, подъезд № 5,
- ул. Кутузова, 120/19; ул. Волкова, 19/120, подъезд № 1.
15 сентября с 13.00 до 17.00
- ул. Оборонная, 91, корпус 3.
с 15.00 до 20.00
- ул. Бандикова, 2-а.
с 10.00 до 17.00
- Загородный проезд, 7, подъезд № 2,
- ул. Ложевая, 129, корпус 2, подъезд № 6,
- ул. Кутузова, 120/19; ул. Волкова, 19/120, подъезд № 2.
16 сентября с 15.00 до 20.00
- ул. Демьянова, 2-а.
с 10.00 до 17.00
- Загородный проезд, 7, подъезд № 3,
- ул. Кутузова, 120/19; ул. Волкова, 19/120, подъезд № 3,
- ул. Железнодорожная, 38-а.
17 сентября с 10.00 до 17.00
- Загородный проезд, 7, подъезд № 4.
21 сентября с 10.00 до 17.00
- ул. Дементьева, 16, подъезд № 1,
- ул. Мартеновская, 12, подъезд № 1,
- ул. Комсомольская, 226-а, подъезд № 1.
22 сентября с 15.00 до 20.00
- ул. Дм. Ульянова, 13.
с 10.00 до 17.00
- ул. Дементьева, 16, подъезд № 2,
- ул. Мартеновская, 12, подъезд № 2,
- ул. Комсомольская, 226-а, подъезд № 2.
23 сентября с 10.00 до 17.00
- ул. Дементьева, 16, подъезд № 3.
- ул. Комсомольская, 226-а, подъезд № 3.
24 сентября с 10.00 до 17.00
- ул. Дементьева, 16, подъезд № 4.
«Тулагоргаз» просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц, находящихся на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее.
Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте.