По каким адресам в сентябре тулякам отключат газ

Фото: АО «Тулагоргаз».

В сентябре специалисты АО «Тулагоргаз» проведут техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах и проверят герметичность газопроводов. При этом абонентам временно отключат газоснабжение.

адреса

1 сентября с 15.00 до 20.00

ул. Машинистов, 5.

2 сентября

с 15.00 до 20.00

4-й проезд Мясново, 47.

с 10.00 до 17.00

ул. Глинки, 1, подъезд № 1.

3 сентября с 15.00 до 20.00

ул. Вознесенского, 9,

ул. Серебровская, 4.

7 сентября с 13.00 до 17.00

с. Осиновая Гора, 1-й Восточный проезд, 1.

с 15.00 до 20.00

ул. Н. Руднева, 64-а.

с 10.00 до 17.00

ул. Ложевая, 129, корпус 2, подъезд № 1,

ул. Металлургов, 67, подъезд № 1,

ул. Приупская, 24,

ул. Глинки, 1, подъезд № 2.

8 сентября с 15.00 до 20.00

ул. Гоголевская, 49,

ул. Смидович, 20-а.

с 10.00 до 17.00

ул. Ложевая, 129, корпус 2, подъезд № 2,

ул. Металлургов, 67, подъезд № 2.

9 сентября с 13.00 до 17.00

ул. Демонстрации, 137.

с 15.00 до 20.00

ул. Рязанская, 8,

ул. Сойфера, 33.

с 10.00 до 17.00

ул. Ложевая, 129, корпус 2, подъезд № 3,

ул. Металлургов, 67, подъезд № 3,

ул. Глинки, 1, подъезд № 3.

10 сентября с 15.00 до 20.00

18-й проезд Мясново, 83.

с 10.00 до 17.00

ул. Ложевая, 129, корпус 2, подъезд № 4,

ул. Металлургов, 67, подъезд № 4.

11 сентября с 10.00 до 17.00

ул. Металлургов, 67, подъезд № 5.

14 сентября с 10.00 до 17.00

Загородный проезд, 7, подъезд № 1,

ул. Ложевая, 129, корпус 2, подъезд № 5,

ул. Кутузова, 120/19; ул. Волкова, 19/120, подъезд № 1.

15 сентября с 13.00 до 17.00

ул. Оборонная, 91, корпус 3.

с 15.00 до 20.00

ул. Бандикова, 2-а.

с 10.00 до 17.00

Загородный проезд, 7, подъезд № 2,

ул. Ложевая, 129, корпус 2, подъезд № 6,

ул. Кутузова, 120/19; ул. Волкова, 19/120, подъезд № 2.

16 сентября с 15.00 до 20.00

ул. Демьянова, 2-а.

с 10.00 до 17.00

Загородный проезд, 7, подъезд № 3,

ул. Кутузова, 120/19; ул. Волкова, 19/120, подъезд № 3,

ул. Железнодорожная, 38-а.

17 сентября с 10.00 до 17.00

Загородный проезд, 7, подъезд № 4.

21 сентября с 10.00 до 17.00

ул. Дементьева, 16, подъезд № 1,

ул. Мартеновская, 12, подъезд № 1,

ул. Комсомольская, 226-а, подъезд № 1.

22 сентября с 15.00 до 20.00

ул. Дм. Ульянова, 13.

с 10.00 до 17.00

ул. Дементьева, 16, подъезд № 2,

ул. Мартеновская, 12, подъезд № 2,

ул. Комсомольская, 226-а, подъезд № 2.

23 сентября с 10.00 до 17.00

ул. Дементьева, 16, подъезд № 3.

ул. Комсомольская, 226-а, подъезд № 3.

24 сентября с 10.00 до 17.00

ул. Дементьева, 16, подъезд № 4.

«Тулагоргаз» просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц, находящихся на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее.

Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте.