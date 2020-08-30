Как не заснуть за рулём: советы тульской Госавтоинспекции

При совершении дальних поездок необходимо строго следить за собой, не садиться за руль в утомлённом состоянии.

Во время летних отпусков участились случаи ДТП, причиной которых стал сон за рулём. Сразу две такие аварии с разницей в неделю произошли на трассе «Дон» в Тульской области. В них пострадали четверо пассажиров – две женщины и двое детей.

Тульская Госавтоинспекция напоминает: пункт 2.7 ПДД запрещает управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.

Сонный водитель порой намного страшнее пьяного водителя. Как понять, что наступило переутомление и необходимо сделать остановку для отдыха? Вот первые тревожные признаки:

Снижение бдительности. Мысли начинают блуждать в темах совершенно далеких от поездки.

Снижение внимательности. Вы перестаете понимать показания приборов, перестаете отмечать про себя дорожные знаки, перекрестки, пейзаж за окном.

Отсутствие концентрации и напряжения в руках и ногах. Пропадает желание делать резкие движения, появляется общая вялость.

Во рту появляется сухость, глаза становятся «тяжелыми», время моргания значительно увеличивается, глаза хочется держать закрытыми «хоть несколько секунд».

Существуют различные способы борьбы со сном за рулем:

Употребление бодрящих или энергетических напитков, таких как кофе или так называемых «энергетиков». Однако стоит помнить, что в большом количестве такие напитки могут вызвать обратный эффект, не стоит забывать и о физических показателях здоровья.

Физическая нагрузка в виде различных упражнений на некоторое время позволит обмануть организм, кроме того, краткосрочная остановка и свежий воздух взбодрят водителя.

Беседы с пассажирами или прослушивание музыки также помогут «отогнать» сон. Но не забывайте, что излишняя разговорчивость может привести к потере внимания за рулем, а музыка не должна быть медленной и монотонной.

Несколько рекомендаций, как избежать сна за рулём:

В любой путь надо отправляйтесь отдохнувшим. Следует делать остановки каждые 2-3 часа. У каждого человека есть определенные возрастные и физиологические особенности, в частности, бывают периоды более активные и пассивные. Обычно это послеобеденное время (в 14-16 часов), после ужина (20-22 часа), ночью (2-4 часа), и утром (9-10 часов). Старайтесь отказаться от поездок в эти промежутки. На остановках разминайтесь, умывайтесь прохладной водой, используйте освежающие салфетки. Если во время отдыха был перекус или еда, увеличьте время отдыха. Если вы или пассажиры перекусываете «на ходу», ешьте кисло-сладкие фрукты – цитрусовые или яблоки. Покупая конфеты, отдайте предпочтение леденцам с кислинкой. Не геройствуйте, пытаясь установить рекорд продолжительности поездки за один день. Если ваш пассажир начал зевать и «клевать носом», пересадите его на заднее сиденье, чтобы он не «усыплял» вас своим видом.

Собираясь в междугороднюю поездку на автобусе, серьезно подходите к выбору перевозчика, обращайте внимание на внешнее состояние автобуса, наличие и исправность ремней безопасности, поведение водителя, наличие у него сменщика и, в случае любых несоответствий, жалуйтесь по телефонам автотранспортного предприятия, которые должны быть указаны в салоне.