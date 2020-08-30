Как не заснуть за рулём: советы тульской Госавтоинспекции
При совершении дальних поездок необходимо строго следить за собой, не садиться за руль в утомлённом состоянии.
Во время летних отпусков участились случаи ДТП, причиной которых стал сон за рулём. Сразу две такие аварии с разницей в неделю произошли на трассе «Дон» в Тульской области. В них пострадали четверо пассажиров – две женщины и двое детей.
Тульская Госавтоинспекция напоминает: пункт 2.7 ПДД запрещает управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.
Сонный водитель порой намного страшнее пьяного водителя. Как понять, что наступило переутомление и необходимо сделать остановку для отдыха? Вот первые тревожные признаки:
- Снижение бдительности. Мысли начинают блуждать в темах совершенно далеких от поездки.
- Снижение внимательности. Вы перестаете понимать показания приборов, перестаете отмечать про себя дорожные знаки, перекрестки, пейзаж за окном.
- Отсутствие концентрации и напряжения в руках и ногах. Пропадает желание делать резкие движения, появляется общая вялость.
- Во рту появляется сухость, глаза становятся «тяжелыми», время моргания значительно увеличивается, глаза хочется держать закрытыми «хоть несколько секунд».
Существуют различные способы борьбы со сном за рулем:
Употребление бодрящих или энергетических напитков, таких как кофе или так называемых «энергетиков». Однако стоит помнить, что в большом количестве такие напитки могут вызвать обратный эффект, не стоит забывать и о физических показателях здоровья.
Физическая нагрузка в виде различных упражнений на некоторое время позволит обмануть организм, кроме того, краткосрочная остановка и свежий воздух взбодрят водителя.
Беседы с пассажирами или прослушивание музыки также помогут «отогнать» сон. Но не забывайте, что излишняя разговорчивость может привести к потере внимания за рулем, а музыка не должна быть медленной и монотонной.
Несколько рекомендаций, как избежать сна за рулём:
- В любой путь надо отправляйтесь отдохнувшим.
- Следует делать остановки каждые 2-3 часа.
- У каждого человека есть определенные возрастные и физиологические особенности, в частности, бывают периоды более активные и пассивные. Обычно это послеобеденное время (в 14-16 часов), после ужина (20-22 часа), ночью (2-4 часа), и утром (9-10 часов). Старайтесь отказаться от поездок в эти промежутки.
- На остановках разминайтесь, умывайтесь прохладной водой, используйте освежающие салфетки. Если во время отдыха был перекус или еда, увеличьте время отдыха.
- Если вы или пассажиры перекусываете «на ходу», ешьте кисло-сладкие фрукты – цитрусовые или яблоки. Покупая конфеты, отдайте предпочтение леденцам с кислинкой.
- Не геройствуйте, пытаясь установить рекорд продолжительности поездки за один день.
- Если ваш пассажир начал зевать и «клевать носом», пересадите его на заднее сиденье, чтобы он не «усыплял» вас своим видом.
Собираясь в междугороднюю поездку на автобусе, серьезно подходите к выбору перевозчика, обращайте внимание на внешнее состояние автобуса, наличие и исправность ремней безопасности, поведение водителя, наличие у него сменщика и, в случае любых несоответствий, жалуйтесь по телефонам автотранспортного предприятия, которые должны быть указаны в салоне.