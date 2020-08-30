Метеопредупреждение: в Тульской области усилится ветер

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Синоптики прогнозируют порывы до 17 метров в секунду.

В ближайшие часы с сохранением вечером по территории Тульской области ожидается усиление юго-западного ветра до 12-17 м/с. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу,

машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль припаркуйте подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций,

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей,

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).