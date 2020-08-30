Фото: mail.1obl.ru
Метеопредупреждение: в Тульской области усилится ветер
Синоптики прогнозируют порывы до 17 метров в секунду.
В ближайшие часы с сохранением вечером по территории Тульской области ожидается усиление юго-западного ветра до 12-17 м/с. ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу,
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль припаркуйте подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций,
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей,
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
Будьте осторожны и внимательны, при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам 01 или 112.
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